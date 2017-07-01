В Москве прощаются с поп-певцом Олегом Яковлевым

Москва в эти минуты прощается с Олегом Яковлевым. Траурное мероприятие проходит на Троекуровском кладбище.

Одними из первых на церемонии появились бывшие коллеги Яковлева по поп-группе Иванушки International и певица Кати Лель. Как рассказала Лель журналистам НТВ, ее с покойным связывали теплые отношения. По словам певицы, она воспринимала Яковлева как настоящего артиста, вся жизнь которого была неразрывно связана со сценой.

Напомним, Олег Яковлев скончался в минувший четверг. Причиной смерти певца стала пневмония. Согласно ранее распространенной в СМИ информации, тело Яковлева после церемонии прощания будет кремировано.