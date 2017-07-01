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Певица Адель повредила голосовые связки и отменила концерты

1 июля 2017, 05:47 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Адель повредила голосовые связки и отменила концерты
Фото: pixabay.com

Британская певица Адель отменила два заключительных концерта своего мировом турне, заявив, что шоу не может продолжаться, так как она повредила голосовые связки. Об этом сообщает TMZ.

Адель поделилась длинным и сердечным обращением к своим поклонникам в пятницу. Она отметила, что использовала множество препаратов, чтобы вернуться в форму, однако это не помогло, врачи посоветовали ей не выходить на концерты, которые должны были пройти на стадионе «Уэмбли».

Певица отмечает, что впоследствии перенесенные концерты все же состоятся, из чего журналисты делают вывод: Адель не собирается завершать карьеру. Ранее у исполнительницы уже были проблемы с голосовыми связками. Так, в 2011 году она перенесла операцию по удалению полипа в горле.

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