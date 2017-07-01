Стали известно, как Бейонсе и Джей Зи назвали своих новых детей

Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи назвали своих детей Руми и сэр Картер (Rumi и Sir Carter), сообщает TMZ. Они появились на свет в середине июня, однако их имена звездная пара скрывала.

О том, что именно так зовут новорожденных, свидетельствуют документы, поданные родителями в компанию, которая владеет товарными знаками. Они были оформлены на защиту имен Руми и сэр Картер от коммерческого использования другими лицами.

Не исключается, что имя Руми связано с персидским поэтом XIII века. А слово "Сэр" употребляется в одном из его самых известных стихотворений.

14 июня сообщалось, что 35-летняя певица Бейонсе родила близнецов. Дочь и сын звезды появились на свет в одной из клиник в Лос-Анджелесе. Бейонсе и Джей Зи уже воспитывают пятилетнюю дочь.