Платье со шлейфом и декольте Татьяны Навки на ММКФ оценили модные критики

Платье со шлейфом и декольте олимпийской чемпионки Татьяны Навки оценили модные критики на Московском международном кинофестивале. Навка признана в России "самой стильной женщиной России".

И она должна была обязательно быть на высоте. Шикарное платье на закрытие церемонию закрытия ММКФ фигуристка выбрала от российского кутюрье Валентина Юдашкина. На часто Навка выбирает наряды с таким открытым декольте.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Июн 29 2017 в 11:49 PDT

Татьяне самой понравился этот восхитительный образ. Черно-белое платье подчеркнуло прекрасную фигуру 42-летней фигуристки. "Танюша, какая же Вы КРАСАВИЦА!!!! И УМНИЦА!!!!! И ГОРДОСТЬ Великой Державы!!!!!", "Очень круто! Браво Юдашкин!!!!!!!", - пишут в комментариях.

Татьяна Навка, напомним, после окончания спортивной карьеры солирует в разных ледовых шоу. А сейчас сама готовит представление на льду по произведению А. Пушкина "Руслан и Людмила".

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Июн 30 2017 в 1:02 PDT

Чемпионка много времени уделяют и семье - мужу и дочкам - Саше и Наденьке.