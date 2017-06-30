Платье со шлейфом и декольте Татьяны Навки на ММКФ оценили модные критики
30 июня 2017, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Платье со шлейфом и декольте олимпийской чемпионки Татьяны Навки оценили модные критики на Московском международном кинофестивале. Навка признана в России "самой стильной женщиной России".
И она должна была обязательно быть на высоте. Шикарное платье на закрытие церемонию закрытия ММКФ фигуристка выбрала от российского кутюрье Валентина Юдашкина. На часто Навка выбирает наряды с таким открытым декольте.
Татьяне самой понравился этот восхитительный образ. Черно-белое платье подчеркнуло прекрасную фигуру 42-летней фигуристки. "Танюша, какая же Вы КРАСАВИЦА!!!! И УМНИЦА!!!!! И ГОРДОСТЬ Великой Державы!!!!!", "Очень круто! Браво Юдашкин!!!!!!!", - пишут в комментариях.
Татьяна Навка, напомним, после окончания спортивной карьеры солирует в разных ледовых шоу. А сейчас сама готовит представление на льду по произведению А. Пушкина "Руслан и Людмила".
Чемпионка много времени уделяют и семье - мужу и дочкам - Саше и Наденьке.