Вера Брежнева рассказала о своей личной жизни, но немного

Певица и актриса, жена продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева рассказала о своей личной жизни.

Но не супруг стал героем ее повествования. Поклонники неоднократно признанного секс-символа знают, что Брежнева и Меладзе поженились.

Но дальше Вера в свою жизнь никого не пускает, говорит, что "счастье любит тишину". Даже об их свадьбе стало известно из итальянских СМИ.

Рассказывая о личной жизни, артистка ответила на 10 часто задаваемых ей вопросов.

Она подстриглась. Решилась, и не жалеет, что укоротила белокурые локоны. "Мои отношения с длинными волосами длились больше 15 лет", - призналась Вера.

Она делится с подписчиками в Инстаграм своими ощущениями:

"3) нет, я не жалею и не скучаю

4) я кайфую. Легкость, свежесть, что-то новое.

5) мне просто захотелось внести изюминку в наши отношения

6) они были не против

7) волосы не зубы - отрастут . Уже растут.

8) очень нравлюсь себе с новой прической.

9) волосы здоровые и немного светлее, на солнышке кажутся еще светлее.

10) обожаю эксперименты и летом не жарко"

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)Июн 26 2017 в 11:03 PDT

А по окончании школы Вера была с короткой стрижкой.