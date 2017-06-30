Вера Брежнева рассказала о своей личной жизни, но немного
30 июня 2017, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
Певица и актриса, жена продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева рассказала о своей личной жизни.
Но не супруг стал героем ее повествования. Поклонники неоднократно признанного секс-символа знают, что Брежнева и Меладзе поженились.
Но дальше Вера в свою жизнь никого не пускает, говорит, что "счастье любит тишину". Даже об их свадьбе стало известно из итальянских СМИ.
Рассказывая о личной жизни, артистка ответила на 10 часто задаваемых ей вопросов.
Она подстриглась. Решилась, и не жалеет, что укоротила белокурые локоны. "Мои отношения с длинными волосами длились больше 15 лет", - призналась Вера.
Она делится с подписчиками в Инстаграм своими ощущениями:
"3) нет, я не жалею и не скучаю
4) я кайфую. Легкость, свежесть, что-то новое.
5) мне просто захотелось внести изюминку в наши отношения
6) они были не против
7) волосы не зубы - отрастут . Уже растут.
8) очень нравлюсь себе с новой прической.
9) волосы здоровые и немного светлее, на солнышке кажутся еще светлее.
10) обожаю эксперименты и летом не жарко"
А по окончании школы Вера была с короткой стрижкой.