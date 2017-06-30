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Ксения Собчак опубликовала фото своих мальчиков - мужа и сына

30 июня 2017, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак опубликовала фото своих мальчиков - мужа и сына
фото: соцсети

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото своих любимых мужчин - мужа Максима Виторгана и сына Платона и подписала снимок: "Мои мальчики:)))!!!". Ребенку Собчак и Виторгана в июне исполнилось шесть месяцев.

Личико малыша Ксения не показывает. Максим Виторган уделяет много времени малышу. Ксения признавалась, что он прекрасный отец. На фото Виторган держит сына только за ножки.

"Ксения пож не надо так тянуть малыша за ноги и руки это вредео для суставов скажите мужу. счастья Вас", - советуют знаменитости подписчики. (Орфография сохранена).

Ксения Собчак начала работать совсем скоро после родов. Частенько она летает в командировки.

Иногда удается взять Платона с собой. На кинофестивале в Сочи они были всем семейством. Тогда Собчак опубликовала фото своего "главного мужчины" в жизни на пляже.

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