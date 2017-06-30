Виктория Боня опубликовала откровенное фото и доказала - она не старуха

Популярная телеведущая Виктория Боня опубликовала в соцсети Instagram свое откровенное фото, без фотошопа и фильтров. Теледива пообещала поделиться советом, как выглядеть как она, приближаяся к 40-летнему возрасту.

Виктория Боня посетовала, что молодухи считают каждую её морщинку.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Июн 29 2017 в 5:17 PDT

Она написала в комментарии к снимку: "Сейчас мне 37 лет с хвостиком... Через пару будет 40. Эта фотография не обработана фотошопом и фильтрами. Здесь вы можете рассмотреть каждую морщинку, если желаете. "Боня состарилась", все чаше пишете вы. Только молодухи, которые пишут, что я старуха, почему-то безвылазно сидят на моих страницах, считая каждую морщинку. А потом спрашивают советы, какими кремами им пользоваться и какой косметикой, видимо чтоб в свои двадцать выглядеть также "старо". Я буду стариться так интересно, милые молодухи, что вам и сегодня так не выглядеть, имейте в виду))) А за советами приходите, я не жадная, расскажу все секреты красоты!"

Недавно на светских тусовках, судили-рядили, как Виктория Боня умудряется посещать Каннский кинофестиваль. Теледива прошла по "красной дорожке" в удивительном платье. Боня несколько лет жила с миллиардером в Монако и родила ему дочь.