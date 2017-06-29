Американская модель жестко обругала Дональда Трампа

Звезда модельного бизнеса и лицо компании Victoria's Secret Крисси Тейген обругала президента США последними словами. 31-лентняя манекенщица давно «троллила» Трампа, но сейчас вышла за рамки приличий.

Нецензурной бранью президента США манекенщица обложила после его поста в «Твиттер», где Трамп критиковал «Нью-Йорк Таймс» за то, что газета, якобы, не перепроверяет факты, которые предает огласке, сообщает «Лента.ру».

В ответ на эту критику Крисси Тейген посоветовала президенту повзрослеть, но высказывалась по большей части нецензурно. Модель второй год подряд критикуент Дональда Трампа, но до нецензурной брани в его адрес дело не доходило. Сам Трамп пока никак не прокомментировал пост модели. Надо сказать, что оскорбление президента США – серьезное преступление, но модель своей выходкой гордится.