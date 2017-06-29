Ранее «Аргументы недели» писали про то, что хозяйку «Евровидения-2017» Украину могут оштрафовать за то, что на этот международный конкурс не была допущена российская участница певица Юлия Самойлова.

Российской певице Юлии Самойловой было отказано во въезде на Украину за несколько дней до начала песенного конкурса «Евровидение-2017». Времени на замену участника у России уже не было, да и российская сторона изначально не хотела идти на замену участника. Юлии Самойловой было отказано во въезде по политическим мотивам: она выступала в Крыму, а по украинским законам это считается грубейшим нарушением, так как Самойлова не получила разрешение Украины на въезд в Крым, который украинские власти считают своим.

29 июня Европейский вещательный союз (ЕВС) уведомил Украину о том, что Референтная группа приняла решение оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за задержки при подготовке конкурса "Евровидение" 2017 года в Киеве и за решение в отношении российской участницы Юлии Самойловой. В ЕВС подчеркивают, что недопуск Юлии Самойловой на «Евровидение» противоречил позиции организаторов конкурса.