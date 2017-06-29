Максим Галкин продемонстрировал, как признается Алле Пугачевой в любви

Алла Пугачева и Максим Галкин продемонстрировали поклонникам, как они признаются друг другу в любви. Трогательное видео юморист выложил на своей страничке в Instagram.

Звездная семья отдыхает в Юрмале уже больше полумесяца. В момент съемки милого видеоролика супруги с детьми прогуливались по парку. Шоумен решил показать, как его дети сели ему на шею в прямом смысле этого выражения, но первое что он сделал, это заявил жене, что они любят ее. Примадонна поспешила заверить, что тоже любит "очень, очень".

Ранее сообщалось, что Максим Галкин любит посмеяться над коллегами в своем Instagram. На этот раз предметом насмешек супруга Аллы Пугачевой стала продюсер Димы Билана Яна Рудковская.