Прах Олега Яковлева захоронят на Троекуровском кладбище

Сегодня, 29 июня, рано утром ушел из жизни бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Певец несколько дней находился в реанимации, но все попытки врачей спасти ему жизнь оказались тщетны.

Гражданская супруга артиста Александра Куцевол сообщила, что тело Олега будет кремировано. Позже журналисты «Лайфа» узнали, что гражданская панихида состоится в ритуальном зале при больнице, в которой скончался Яковлев так и не придя в сознание.

Позднее "Газета.Ru" уточнила со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт артиста, что прощание с Олегом Яковлевым состоится 1 июля в 12600 в Троекуровском доме Некрополь. Там будет покоиться его прах.

На погосте Троекуровского захоронены многие знаменитые личности: актер Андрей Панин и сын Дмитрия Певцова Даниил, политик Борис Немцов и певица Валентина Толкунова.

Последние часы возле Олега находились его близкие. Врачи понимали, что актеру вряд ли удастся выкарабкаться, поэтому допустили в реанимационную палату близких. Внезапная смерть 47-летнего исполнителя стала для всех ударом. Никто не подозревал, что у него настолько серьезные проблемы со здоровьем. Гражданская жена только теперь рассказала, что врачи давно предлагали ему лечиться, но он категорически не хотел ложиться в больницу и до последнего лечился дома, когда ему совсем не стало плохо. У артиста была двусторонняя пневмония, из-за чего его сразу подключили к аппарату вентиляции легких. Она якобы развилась на фоне осложнения цирроза печени. Как оказалось, болезнь была слишком запущенной.



