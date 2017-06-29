Андрей Григорьев-Апполонов о кончине Олега Яковлева: это нелепая смерть
29 июня 2017, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
Российские музыканты в четверг вспоминают певца, бывшего солистка группы "Иванушки" Олега Яковлева.
Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов сказал, что смерть Олега - нелепая смерть.
По его признанию, он не может отойти от шока в связи с известием о том, что не стало Олега Яковлева.
"Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его как исполнителя песен группы «Иванушки International». Это нелепая смерть", - цитирует RT "Иванушку".
"Умер Олег Яковлев. Мой Яша... Наш 'маленький' Олежка... Лети,Снегирёк,твой голос и песни в нашем сердце навсегда..", - написал Андрей.
Второй "Иванушка" Кирилл Андреев оставил сообщение в соцсети: "Сегодня не стало Моего друга, Мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик ВМЕСТЕ . Скорблю/// Олежка дорогой Мой Царствия Тебе Небесного".
"Светлая память! Даже не поверила! Держитесь ребята! Теперь у вас два ангела наверху", - соболезнуют поклонники.
Близкая подруга экс-солиста группы "Иванушки International" Александра Куцевол сообщила, что причиной смерти Олега Яковлева стала остановка сердца. Ему было только 46 лет.
По словам Александры, похорон не будет.