Андрей Григорьев-Апполонов о кончине Олега Яковлева: это нелепая смерть

Российские музыканты в четверг вспоминают певца, бывшего солистка группы "Иванушки" Олега Яковлева.

Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов сказал, что смерть Олега - нелепая смерть.

По его признанию, он не может отойти от шока в связи с известием о том, что не стало Олега Яковлева.

"Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его как исполнителя песен группы «Иванушки International». Это нелепая смерть", - цитирует RT "Иванушку".

"Умер Олег Яковлев. Мой Яша... Наш 'маленький' Олежка... Лети,Снегирёк,твой голос и песни в нашем сердце навсегда..", - написал Андрей.

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik)Июн 29 2017 в 1:18 PDT

Второй "Иванушка" Кирилл Андреев оставил сообщение в соцсети: "Сегодня не стало Моего друга, Мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик ВМЕСТЕ . Скорблю/// Олежка дорогой Мой Царствия Тебе Небесного".

Публикация от Kirill Andreev official (@kirillandreev1971)Июн 28 2017 в 11:36 PDT

"Светлая память! Даже не поверила! Держитесь ребята! Теперь у вас два ангела наверху", - соболезнуют поклонники.

Близкая подруга экс-солиста группы "Иванушки International" Александра Куцевол сообщила, что причиной смерти Олега Яковлева стала остановка сердца. Ему было только 46 лет.

По словам Александры, похорон не будет.