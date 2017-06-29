Светлана Пермякова рассказала о браке с ВИЧ-инфицированным наркоманом

Известная в прошлом КВНщица, звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова стала гостьей программы "Секрет на миллион", где рассказала о жизни с мужем-наркоманом, больным ВИЧ.

Передача выйдет в эфир в ближайшую субботу, 1 июля. Светлана Пермякова расскажет шокирующие подробности своего брака с арт-директором одного из московских клубов Евгением Бодровым. Они поженились в начале сентября 2008 года, но разошлись уже через месяц. "Небеса мне послали алкоголика, шизофреника, наркомана, ВИЧ-положительного", – призналась актриса ведущей Лере Кудрявцевой.

Впрочем, гостья программы старалась не очень-то вспоминать прошлый кошмар. «О покойниках плохо не говорят», - уходит от разговора Светлана. Расставание, как и совместная жизнь, были очень бурными: после развода бывший супруг неоднократно угрожал Пермяковой.

Самое страшное, что Светлана не предохранялась, когда жила с мужем, потому что очень хотела забеременеть. Но это счастье ей удалось испытать только через несколько лет. Пермякова родила дочь Варвару в июле 2012 года от своего молодого помощника Максима Скрябина. Два года назад пара рассталась, но смогла сохранить нормальные отношения.



