Дженнифер Лопес восхитила поклонников своим прессом (ФОТО)
29 июня 2017, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото и восхитила поклонников идеальным прессом. Только за сутки селфи оценили более 1,5 миллиона подписчиков.
Некоторые подумали, что Лопес подкорректировала снимок фотошопом. Но 47-летняя звезда ответила: "Никакого фотошопа".
Кстати, в апреле Дженнифер Лопес на церемонию вручения премии Billboard Latin Music Awards вышла в таком откровенном платье, что можно было расмотреть ее шикарную фигуру.