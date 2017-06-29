Дженнифер Лопес восхитила поклонников своим прессом (ФОТО)

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото и восхитила поклонников идеальным прессом. Только за сутки селфи оценили более 1,5 миллиона подписчиков.

Некоторые подумали, что Лопес подкорректировала снимок фотошопом. Но 47-летняя звезда ответила: "Никакого фотошопа".

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)Июн 22 2017 в 10:01 PDT



Кстати, в апреле Дженнифер Лопес на церемонию вручения премии Billboard Latin Music Awards вышла в таком откровенном платье, что можно было расмотреть ее шикарную фигуру.