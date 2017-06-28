А была ли любовь у Дениса Вороненкова к Марии Максаковой

После того, как в СМИ появилась информация о том, что бывший депутат Госдумы Денис Вороненков не убит в Киеве, и его недавно встретили в Израиле в Тель-Авиве, его вдова сделала заявление.

На Первом канале прошла программа "Пусть говорят", посвященная воскрешению Дениса Вороненкова. Обсуждали его отношения с женой Марией Максаковой. Друг Вороненкова Евгений Немировский высказал мнение, что Денис не мог влюбиться в Марию. По его словам, Мария Максакова прекрасная певица, красивая женщина. Но нравились политику женщины другого типа. По словам Немировского, он хорошо знал друга. "Вкусы его знаю. Он любит миниатюрных, с носиком вздернутым, пучеглазеньких, с губками бантиком, без ботокса, конечно", – сказал Евгений.

Телеведущий Андрей Малахов, как и Немировский, сомневается в том, что Вороненков был влюблен в Максакову. Была показана часть интервью супругов в котором Мария Максакова рассказывает, как ей нравится Киев, но Вороненков почти не слушал жену.