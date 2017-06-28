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Команда Киркорова попала в аварию после возвращения с концерта

28 июня 2017, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Команда Киркорова попала в аварию после возвращения с концерта
globallookpress.com

Сценическая команда шоу «Я», с которой Филипп Киркоров приехал на выступление в Ставрополь, попала в аварию в центре города, когда уже возвращалась в гостиницу после концерта. Авария произошла накануне в 23:30 на пересечении улиц Морозова и Пушкина.

Водитель LADA Vesta не пропустил Land Rover Freelander, в котором находились артисты, во время поворота на улицу Пушкина, что привело к столкновению машин. Сам виновник аварии был трезв и травм не получил. Пострадал его 20-летний пассажир, 26-летний водитель иномарки и члены сценической команды - 47-летний москвич и пара из Белоруссии, сообщает сообщило ИА Nation News.

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У олимпийского чемпиона украли два призовых гидроцикла

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Команда Киркорова попала в аварию после возвращения с концерта

Команда Киркорова попала в аварию после возвращения с концерта

Сценическая команда шоу «Я», с которой Филипп Киркоров приехал на выступление в Ставрополь, попала в аварию в центре города, когда уже возвращалась в гостиницу после концерта. Авария произошла накануне в 23:30 на пересечении улиц Морозова и Пушкина.

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В Петербурге в Михайловском замке 28 июня состоится вернисаж выставки Георгия Шишкина. Выставка портретов известных людей кисти Шишкина предсатвлена в Русском музее.

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Кемеровского чиновника отстранили от должности из-за драки с соседями

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Госдеп США отказался представить доказательства подготовки химатаки в Сирии

США не станут предъявлять доказательства своего заявления о том, что «режим Асада» якобы готовит новую химатаку в Сирии, заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт, сославшись на «засекреченность» разведданных.

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