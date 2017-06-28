Команда Киркорова попала в аварию после возвращения с концерта

Сценическая команда шоу «Я», с которой Филипп Киркоров приехал на выступление в Ставрополь, попала в аварию в центре города, когда уже возвращалась в гостиницу после концерта. Авария произошла накануне в 23:30 на пересечении улиц Морозова и Пушкина.

Водитель LADA Vesta не пропустил Land Rover Freelander, в котором находились артисты, во время поворота на улицу Пушкина, что привело к столкновению машин. Сам виновник аварии был трезв и травм не получил. Пострадал его 20-летний пассажир, 26-летний водитель иномарки и члены сценической команды - 47-летний москвич и пара из Белоруссии, сообщает сообщило ИА Nation News.