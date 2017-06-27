Ирину Понаровскую травмировал поклонник

Ирина Понаровская получила травму из-за поклонника. Последствиями травмы стали сильные боли в спине, которые до сих пор мучают певицу. Директор звезды Лера Тувина рассказала, как это произошло.

На сцену во время концерта певицы вышел поклонник и решил поднять ее на руки, но удержать не смог. Из-за этого у Понаровской случилась серьезная травма позвоночника, которая до сих пор дает о себе знать.

Сейчас все свободное время Ирина Понаровская посвящает маленькому внуку. Однако артистка не ведет образ жизни отшельницы. Она бывает на культурных мероприятиях и светских раутах, к ней поступает множество предложений принять участие в съемках различных шоу.