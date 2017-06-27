//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Шоу-бизнес 13+

Елена Летучая будет судиться из-за фото на унитазах

27 июня 2017, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Летучая будет судиться из-за фото на унитазах
Astaver.ru

Телеведущая Елена Летучая сообщила, что ее лицо незаконно использует в своих целях производитель сантехники — компания Santek. Она была крайне удивлена, увидев на унитазах производителя наклейку со своим лицом.

Надпись гласит: "Проверено Еленой Летучей". Летучая утверждает, что не давала разрешения на использование ее имени. В своём Instagram Елена просит подписчиков помочь собрать материалы для суда с компанией по производству сантехники. Она предлагает своим фанатам фотографировать и снимать на видео унитазы с её именем и лицом и присылать на почту. По словам Летучей, все, кто пришлет доказательства, которые помогут отстоять ее права в суде по иску против Santek, получат подарки.

 

Видимо только СУД может заставить компанию Santek окончить продажу сантехники, на которой есть мое изображение. Сейчас компания не имеет никаких прав использовать ни мое имя, ни мое лицо в коммерческих целях! Дорогие мои подписчики, помогите справедливости восторжествовать. А я Вас с удовольствием отблагодарю подарками из моего Летучего Магазина. В Вашем городе в магазинах сантехники если увидите мое лицо и рекомендацию для Santek: 1. Снимите видео сантехники с наклейкой (чётко) и сам магазин, где эта сантехника стоит. 2. Пришлите на почту press@elena-letuchaya.com Снятое видео, адрес и название магазина, где продаётся товар. 3. Пришлите свои контакты (телефон и полный адрес) полное ФИО для отправки подарка! (Подарок отправляется только за достоверную информацию) Я верю что мы вместе сможем отстоять мои права и восстановить справедливость! Справедливый суд признает, что если воровать и использовать чужое, это влечёт за собой законное наказание! #немогумолчатькогдаобман #

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Июн 25 2017 в 10:52 PDT

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Криминал

Сбившая «пьяного мальчика» женщина в момент ДТП разговаривала по телефону

Сбившая «пьяного мальчика» женщина в момент ДТП разговаривала по телефону

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что Роман Шимко рассказал о результатах экспертизы, которую провели по делу о ДТП. Мужчина утверждает: данные исследования говорят о том, что его сын пьян не был.

//Политика

МИД РФ призвал возобновить диалог в Совете РФ - НАТО с участием военных

МИД РФ призвал возобновить диалог в Совете РФ - НАТО с участием военных

Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что Москва считает необходимым возобновить диалог в Совете РФ-НАТО с участием военных для разрядки ситуации.

//В мире

Белый дом заподозрил власти Сирии в подготовке к новой химатаке

Белый дом заподозрил власти Сирии в подготовке к новой химатаке

Сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
sungrado

//Политика

КНДР: политика Трампа - это политика нацизма

КНДР: политика Трампа - это политика нацизма

В Северной Корее считают политику 45-го президента США Дональда Трампа нацизмом XXI века. Лозунг администрации Белого дома "Америка превыше всего" созвучен главному лозунгу фашистской Германии.

//Общество

В Забайкалье нашли квартиру женщине, которая пожаловалась Путину

В Забайкалье нашли квартиру женщине, которая пожаловалась Путину

Жительница Читы Наталья Калинина дозвонилась на «Прямую линию» к Владимиру Путину и рассказала о невыносимых жилищных условиях. 27 июня стало известно, что Наталье предоставили современную квартиру.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Криминал

Отец погибшего "пьяного мальчика" рассказал о результатах вскрытия

Отец погибшего "пьяного мальчика" рассказал о результатах вскрытия

Поставлена точка в разбирательстве дела о наезде на шестилетнего ребенка в подмосковной Балашихе. 27 июня проведена экспертиза эксгумированных останков ребенка и отец погибшего рассказал о ее результатах.

//Общество

Выпивающим россиянам могут ограничить использование оружия

Выпивающим россиянам могут ограничить использование оружия

Ранее «Аргументы недели» сообщали про инцидент во Владикавказе, где подвыпивший мужчина открыл стрельбу по прохожим. Избежать подобных ситуаций может помочь новая инициатива Российской гвардии.

//Новости ADWILE

//Криминал

У московского водителя отобрали сумку с семью миллионами рублей

У московского водителя отобрали сумку с семью миллионами рублей

Ограбление произошло на севере Москвы минувшим утром, но известно о нем стало только что. Бандиты на двух автомобилях перекрыли движение по Локомотивному проезду и похитили из салона иномарки сумку с 7 млн руб.

//Спорт

Атлет Усэйн Болт решил покинуть большой спорт

Атлет Усэйн Болт решил покинуть большой спорт

До сей поры никаких официальных сообщений о том, что известный атлет Усейн Болт покидает большой спорт, не было. 27 июня сам спортсмен сообщил поклонникам спорта, когда он завершит спортивную карьеру.
sungrado

//Новости партнеров

//Происшествия

Песков прокомментировал сообщения о кибератаке в России

Песков прокомментировал сообщения о кибератаке в России

Ранее «Аргументы недели» писали, что хакеры атаковали серверы нескольких крупных российских компаний. Вирус, проникающий в локальные сети, вымогает деньги у владельцев зараженных компьютеров.

//Политика

Президент Сирии Башар Асад посетил базу ВКС РФ в Хмеймиме

Президент Сирии Башар Асад посетил базу ВКС РФ в Хмеймиме

Президент Сирии Башар Асад побывал на авиабазе российских Воздушно-космических сил в Хмеймиме в Латакии. Глава государства приехал на базу впервые. Асад осмотрел истребители и сам сел в пилотскую кабину.

//Общество

"Умный зал" поможет пациентам восстановиться

"Умный зал" поможет пациентам восстановиться

Метод, который называется "Умный зал", разработан российскими учеными и не имеет аналогов в мире.

//Шоу-бизнес

Елена Летучая будет судиться из-за фото на унитазах

Елена Летучая будет судиться из-за фото на унитазах

Телеведущая Елена Летучая сообщила, что ее лицо незаконно использует в своих целях производитель сантехники — компания Santek. Она была крайне удивлена, увидев на унитазах производителя наклейку со своим лицом.

//Непознанное

В NASA прокомментировали слухи об открытии внеземной жизни

В NASA прокомментировали слухи об открытии внеземной жизни

Ранее ряд российских и мировых изданий сообщил: в ходе сенатских слушаний представитель агентства NASA рассказал, что астрономы открыли тысячи экзопланет, условия на которых схожи с земными.

//Политика

НАТО: мы за мир с Россией, но границы укрепим

НАТО: мы за мир с Россией, но границы укрепим

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер 27 июня написала на своей страничке в «Твиттер» о том, что НАТО выступает за мир с Россией, но это не отменяет мер по обороне.

//Общество

Бизнесмен Сергей Полонский выступил на суде с последним словом

Бизнесмен Сергей Полонский выступил на суде с последним словом

Сергей Полонский во вторник, 27 июня выступил с последним словом в Пресненском суде Москвы, где рассматривается его уголовное дело. Он предложил судье достроить жилой комплекс «Кутузовская миля» из клетки.

//Происшествия

В Ростовской области на рабочего упал дом

В Ростовской области на рабочего упал дом

Дом на рабочего рухнул в городе Новошахтинск Ростовской области. ЧП случилось на улице Рабоче-Крестьянская накануне вечером. Дом был аварийным и подлежал сносу. Рабочий разбирал элементы здания.

//Происшествия

Вирус-вымогатель Petya атаковал российские компании

Вирус-вымогатель Petya атаковал российские компании

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что хакеры взломали все компьютеры правительства Украины. Также атаке злоумышленников подверглись серверы ряда крупных коммерческих организаций, работающих в стране.

//Общество

Керчь признана древнейшим городом России

Керчь признана древнейшим городом России

Как сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА было признано, что город Панктикапей (сегодня Керчь) был основан в 610-590 годах до нашей эры.

//Политика

Трамп оказался не готов к «медвежьим объятиям» премьера Индии

Трамп оказался не готов к «медвежьим объятиям» премьера Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретил президента США Дональда Трампа не традиционным рукопожатием, а «медвежьими объятиями», к которым американский лидер не был готов.

//В мире

Хакеры взломали все компьютеры правительства Украины

Хакеры взломали все компьютеры правительства Украины

Как следует из фотографий, размещенных сегодня в украинских СМИ, хакеры потребовали от владельцев взломанных компьютеров по 300 долларов. Появившиеся на мониторах инструкции написаны на английском языке.

//Культура

Подведены первые итоги творческого конкурса «Я сохраняю наследие Петербурга»

Подведены первые итоги творческого конкурса «Я сохраняю наследие Петербурга»

Идея детского конкурса «Я сохраняю наследие Петербурга» появилась после создания КГИОП фильма «Код Петербурга», авторы которого смогли убедительно и наглядно объяснить взрослой аудитории, что такое объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

//Происшествия

Мэра Ялты выселили из элитного корупса санатория

Мэра Ялты выселили из элитного корупса санатория

Глава города Ялта проживал в элитном корпусе санатория "Солнечная Таврика", что находится по соседству с Ласточкиным гнездом (Симферополь). Мэр Ялты жил в элитном корпусе, а платил как за обычную квартиру.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев прокомментировал «покушение» на отца Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев прокомментировал «покушение» на отца Жанны Фриске

Журналисты связались с телеведущим Дмитрием Шепелевым, чтобы тот прокомментировал информацию о заказе убийства отца Жанны Фриске Владимира. Телеведущий был удивлен, услышав данную информацию.

//Происшествия

Друзья пропавшего в Петербурге мальчика признались, что столкнули его в Неву

Друзья пропавшего в Петербурге мальчика признались, что столкнули его в Неву

О пропаже 13-летнего Димы Богданова сообщили еще 22 июня. Парнишка вместе с друзьями ушел гулять, но домой к вечеру не вернулся. Родители написали заявление в полицию. Бросили клич в соцсетях и на форумах.

//Шоу-бизнес

Адвокат Децла отреагировал на слова Басты о гермафродитизме его клиента

Адвокат Децла отреагировал на слова Басты о гермафродитизме его клиента

Роман Лалаян обвинил Басту в невоспитанности. По словам Лалаяна, подобные высказывания могут позволить себе только люди, страдающие наркотической зависимостью. Адвокат пообещал, что Баста ответит за свои слова.

//Политика

В Раде связали "Северный поток — 2" с возможностью вторжения российской армии

В Раде связали "Северный поток — 2" с возможностью вторжения российской армии

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что строительство "Северного потока — 2" может стать толчком для вторжения российской армии на Украину. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

//Криминал

Ростовчанин угнал в Москве экскаватор, чтобы добраться до метро

Ростовчанин угнал в Москве экскаватор, чтобы добраться до метро

За кражу экскаватора в Москве задержан 26-летний парень в Ростовской области. На угон спецтехники парень пошел не по своей воле: жизнь заставила. Мужчина не получал зарплату и захотел вернуться на родину.

//Шоу-бизнес

Бузова развлеклась в Сочи с женатым футболистом Глушаковым и его дочерью

Бузова развлеклась в Сочи с женатым футболистом Глушаковым и его дочерью

На опубликованных СМИ кадрах можно увидеть, как певица учить плавать дочь Глушакова Валерию. Появляется на видео и сам футболист. Супруги Дарьи рядом с игроком не оказалось – она в это время отдыхала в Италии.

//Здоровье

Кремы для загара совсем не безобидны

Кремы для загара совсем не безобидны

Химики МГУ им. М.Ломоносова обнаружили опасность популярного компонента кремов от загара - авобензона. В водном растворе авобензон распадается на вредные химические соединения.

//Общество

В Московском зоопарке у снежных коз появился детеныш

В Московском зоопарке у снежных коз появился детеныш

Снежные козы в дикой природе встречаются редко и сейчас их проще увидеть в Московском зоопарке, чем в горах Северной Америки. Животные это агрессивные, не смотря на милый внешний вид, но в зоопарке они спокойны.

//Общество

Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека

Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека

Глава государства Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

//Здоровье

Что произойдет, если отказаться от употребления сахара

Что произойдет, если отказаться от употребления сахара

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, каким образом сахар влияет на самочувствие людей. Сахар человек поглощает вместе с йогуртами, газировкой, соусами и другими продуктами.

//Криминал

Сбившая «пьяного мальчика» женщина в момент ДТП разговаривала по телефону

Сбившая «пьяного мальчика» женщина в момент ДТП разговаривала по телефону

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что Роман Шимко рассказал о результатах экспертизы, которую провели по делу о ДТП. Мужчина утверждает: данные исследования говорят о том, что его сын пьян не был.

//Политика

МИД РФ призвал возобновить диалог в Совете РФ - НАТО с участием военных

МИД РФ призвал возобновить диалог в Совете РФ - НАТО с участием военных

Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что Москва считает необходимым возобновить диалог в Совете РФ-НАТО с участием военных для разрядки ситуации.

//В мире

Белый дом заподозрил власти Сирии в подготовке к новой химатаке

Белый дом заподозрил власти Сирии в подготовке к новой химатаке

Сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

//Политика

КНДР: политика Трампа - это политика нацизма

КНДР: политика Трампа - это политика нацизма

В Северной Корее считают политику 45-го президента США Дональда Трампа нацизмом XXI века. Лозунг администрации Белого дома "Америка превыше всего" созвучен главному лозунгу фашистской Германии.

//Общество

В Забайкалье нашли квартиру женщине, которая пожаловалась Путину

В Забайкалье нашли квартиру женщине, которая пожаловалась Путину

Жительница Читы Наталья Калинина дозвонилась на «Прямую линию» к Владимиру Путину и рассказала о невыносимых жилищных условиях. 27 июня стало известно, что Наталье предоставили современную квартиру.

//Криминал

Отец погибшего "пьяного мальчика" рассказал о результатах вскрытия

Отец погибшего "пьяного мальчика" рассказал о результатах вскрытия

Поставлена точка в разбирательстве дела о наезде на шестилетнего ребенка в подмосковной Балашихе. 27 июня проведена экспертиза эксгумированных останков ребенка и отец погибшего рассказал о ее результатах.

//Общество

Выпивающим россиянам могут ограничить использование оружия

Выпивающим россиянам могут ограничить использование оружия

Ранее «Аргументы недели» сообщали про инцидент во Владикавказе, где подвыпивший мужчина открыл стрельбу по прохожим. Избежать подобных ситуаций может помочь новая инициатива Российской гвардии.

//Криминал

У московского водителя отобрали сумку с семью миллионами рублей

У московского водителя отобрали сумку с семью миллионами рублей

Ограбление произошло на севере Москвы минувшим утром, но известно о нем стало только что. Бандиты на двух автомобилях перекрыли движение по Локомотивному проезду и похитили из салона иномарки сумку с 7 млн руб.

//Спорт

Атлет Усэйн Болт решил покинуть большой спорт

Атлет Усэйн Болт решил покинуть большой спорт

До сей поры никаких официальных сообщений о том, что известный атлет Усейн Болт покидает большой спорт, не было. 27 июня сам спортсмен сообщил поклонникам спорта, когда он завершит спортивную карьеру.

//Происшествия

Песков прокомментировал сообщения о кибератаке в России

Песков прокомментировал сообщения о кибератаке в России

Ранее «Аргументы недели» писали, что хакеры атаковали серверы нескольких крупных российских компаний. Вирус, проникающий в локальные сети, вымогает деньги у владельцев зараженных компьютеров.

//Политика

Президент Сирии Башар Асад посетил базу ВКС РФ в Хмеймиме

Президент Сирии Башар Асад посетил базу ВКС РФ в Хмеймиме

Президент Сирии Башар Асад побывал на авиабазе российских Воздушно-космических сил в Хмеймиме в Латакии. Глава государства приехал на базу впервые. Асад осмотрел истребители и сам сел в пилотскую кабину.

//Общество

"Умный зал" поможет пациентам восстановиться

"Умный зал" поможет пациентам восстановиться

Метод, который называется "Умный зал", разработан российскими учеными и не имеет аналогов в мире.

//Шоу-бизнес

Елена Летучая будет судиться из-за фото на унитазах

Елена Летучая будет судиться из-за фото на унитазах

Телеведущая Елена Летучая сообщила, что ее лицо незаконно использует в своих целях производитель сантехники — компания Santek. Она была крайне удивлена, увидев на унитазах производителя наклейку со своим лицом.

//Непознанное

В NASA прокомментировали слухи об открытии внеземной жизни

В NASA прокомментировали слухи об открытии внеземной жизни

Ранее ряд российских и мировых изданий сообщил: в ходе сенатских слушаний представитель агентства NASA рассказал, что астрономы открыли тысячи экзопланет, условия на которых схожи с земными.

//Политика

НАТО: мы за мир с Россией, но границы укрепим

НАТО: мы за мир с Россией, но границы укрепим

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер 27 июня написала на своей страничке в «Твиттер» о том, что НАТО выступает за мир с Россией, но это не отменяет мер по обороне.

//Общество

Бизнесмен Сергей Полонский выступил на суде с последним словом

Бизнесмен Сергей Полонский выступил на суде с последним словом

Сергей Полонский во вторник, 27 июня выступил с последним словом в Пресненском суде Москвы, где рассматривается его уголовное дело. Он предложил судье достроить жилой комплекс «Кутузовская миля» из клетки.

//Происшествия

В Ростовской области на рабочего упал дом

В Ростовской области на рабочего упал дом

Дом на рабочего рухнул в городе Новошахтинск Ростовской области. ЧП случилось на улице Рабоче-Крестьянская накануне вечером. Дом был аварийным и подлежал сносу. Рабочий разбирал элементы здания.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Вирус-вымогатель Petya атаковал российские компании

Вирус-вымогатель Petya атаковал российские компании

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что хакеры взломали все компьютеры правительства Украины. Также атаке злоумышленников подверглись серверы ряда крупных коммерческих организаций, работающих в стране.

//Общество

Керчь признана древнейшим городом России

Керчь признана древнейшим городом России

Как сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА было признано, что город Панктикапей (сегодня Керчь) был основан в 610-590 годах до нашей эры.

//Политика

Трамп оказался не готов к «медвежьим объятиям» премьера Индии

Трамп оказался не готов к «медвежьим объятиям» премьера Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретил президента США Дональда Трампа не традиционным рукопожатием, а «медвежьими объятиями», к которым американский лидер не был готов.

//В мире

Хакеры взломали все компьютеры правительства Украины

Хакеры взломали все компьютеры правительства Украины

Как следует из фотографий, размещенных сегодня в украинских СМИ, хакеры потребовали от владельцев взломанных компьютеров по 300 долларов. Появившиеся на мониторах инструкции написаны на английском языке.

//Культура

Подведены первые итоги творческого конкурса «Я сохраняю наследие Петербурга»

Подведены первые итоги творческого конкурса «Я сохраняю наследие Петербурга»

Идея детского конкурса «Я сохраняю наследие Петербурга» появилась после создания КГИОП фильма «Код Петербурга», авторы которого смогли убедительно и наглядно объяснить взрослой аудитории, что такое объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

//Происшествия

Мэра Ялты выселили из элитного корупса санатория

Мэра Ялты выселили из элитного корупса санатория

Глава города Ялта проживал в элитном корпусе санатория "Солнечная Таврика", что находится по соседству с Ласточкиным гнездом (Симферополь). Мэр Ялты жил в элитном корпусе, а платил как за обычную квартиру.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев прокомментировал «покушение» на отца Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев прокомментировал «покушение» на отца Жанны Фриске

Журналисты связались с телеведущим Дмитрием Шепелевым, чтобы тот прокомментировал информацию о заказе убийства отца Жанны Фриске Владимира. Телеведущий был удивлен, услышав данную информацию.

//Происшествия

Друзья пропавшего в Петербурге мальчика признались, что столкнули его в Неву

Друзья пропавшего в Петербурге мальчика признались, что столкнули его в Неву

О пропаже 13-летнего Димы Богданова сообщили еще 22 июня. Парнишка вместе с друзьями ушел гулять, но домой к вечеру не вернулся. Родители написали заявление в полицию. Бросили клич в соцсетях и на форумах.

//Шоу-бизнес

Адвокат Децла отреагировал на слова Басты о гермафродитизме его клиента

Адвокат Децла отреагировал на слова Басты о гермафродитизме его клиента

Роман Лалаян обвинил Басту в невоспитанности. По словам Лалаяна, подобные высказывания могут позволить себе только люди, страдающие наркотической зависимостью. Адвокат пообещал, что Баста ответит за свои слова.

//Политика

В Раде связали "Северный поток — 2" с возможностью вторжения российской армии

В Раде связали "Северный поток — 2" с возможностью вторжения российской армии

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что строительство "Северного потока — 2" может стать толчком для вторжения российской армии на Украину. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

//Криминал

Ростовчанин угнал в Москве экскаватор, чтобы добраться до метро

Ростовчанин угнал в Москве экскаватор, чтобы добраться до метро

За кражу экскаватора в Москве задержан 26-летний парень в Ростовской области. На угон спецтехники парень пошел не по своей воле: жизнь заставила. Мужчина не получал зарплату и захотел вернуться на родину.

//Шоу-бизнес

Бузова развлеклась в Сочи с женатым футболистом Глушаковым и его дочерью

Бузова развлеклась в Сочи с женатым футболистом Глушаковым и его дочерью

На опубликованных СМИ кадрах можно увидеть, как певица учить плавать дочь Глушакова Валерию. Появляется на видео и сам футболист. Супруги Дарьи рядом с игроком не оказалось – она в это время отдыхала в Италии.

//Здоровье

Кремы для загара совсем не безобидны

Кремы для загара совсем не безобидны

Химики МГУ им. М.Ломоносова обнаружили опасность популярного компонента кремов от загара - авобензона. В водном растворе авобензон распадается на вредные химические соединения.

//Общество

В Московском зоопарке у снежных коз появился детеныш

В Московском зоопарке у снежных коз появился детеныш

Снежные козы в дикой природе встречаются редко и сейчас их проще увидеть в Московском зоопарке, чем в горах Северной Америки. Животные это агрессивные, не смотря на милый внешний вид, но в зоопарке они спокойны.

//Общество

Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека

Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека

Глава государства Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

//Здоровье

Что произойдет, если отказаться от употребления сахара

Что произойдет, если отказаться от употребления сахара

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, каким образом сахар влияет на самочувствие людей. Сахар человек поглощает вместе с йогуртами, газировкой, соусами и другими продуктами.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры