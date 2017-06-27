Елена Летучая будет судиться из-за фото на унитазах
27 июня 2017, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Елена Летучая сообщила, что ее лицо незаконно использует в своих целях производитель сантехники — компания Santek. Она была крайне удивлена, увидев на унитазах производителя наклейку со своим лицом.
Надпись гласит: "Проверено Еленой Летучей". Летучая утверждает, что не давала разрешения на использование ее имени. В своём Instagram Елена просит подписчиков помочь собрать материалы для суда с компанией по производству сантехники. Она предлагает своим фанатам фотографировать и снимать на видео унитазы с её именем и лицом и присылать на почту. По словам Летучей, все, кто пришлет доказательства, которые помогут отстоять ее права в суде по иску против Santek, получат подарки.
Видимо только СУД может заставить компанию Santek окончить продажу сантехники, на которой есть мое изображение. Сейчас компания не имеет никаких прав использовать ни мое имя, ни мое лицо в коммерческих целях! Дорогие мои подписчики, помогите справедливости восторжествовать. А я Вас с удовольствием отблагодарю подарками из моего Летучего Магазина. В Вашем городе в магазинах сантехники если увидите мое лицо и рекомендацию для Santek: 1. Снимите видео сантехники с наклейкой (чётко) и сам магазин, где эта сантехника стоит. 2. Пришлите на почту press@elena-letuchaya.com Снятое видео, адрес и название магазина, где продаётся товар. 3. Пришлите свои контакты (телефон и полный адрес) полное ФИО для отправки подарка! (Подарок отправляется только за достоверную информацию) Я верю что мы вместе сможем отстоять мои права и восстановить справедливость! Справедливый суд признает, что если воровать и использовать чужое, это влечёт за собой законное наказание! #немогумолчатькогдаобман #