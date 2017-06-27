Елена Летучая будет судиться из-за фото на унитазах

Телеведущая Елена Летучая сообщила, что ее лицо незаконно использует в своих целях производитель сантехники — компания Santek. Она была крайне удивлена, увидев на унитазах производителя наклейку со своим лицом.

Надпись гласит: "Проверено Еленой Летучей". Летучая утверждает, что не давала разрешения на использование ее имени. В своём Instagram Елена просит подписчиков помочь собрать материалы для суда с компанией по производству сантехники. Она предлагает своим фанатам фотографировать и снимать на видео унитазы с её именем и лицом и присылать на почту. По словам Летучей, все, кто пришлет доказательства, которые помогут отстоять ее права в суде по иску против Santek, получат подарки.