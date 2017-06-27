Дмитрий Шепелев прокомментировал «покушение» на отца Жанны Фриске
27 июня 2017, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты связались с телеведущим Дмитрием Шепелевым, чтобы тот прокомментировал информацию о заказе убийства отца Жанны Фриске Владимира. Телеведущий был удивлен, услышав данную информацию.
Давать обширный комментарий он отказался. "Могу только пожелать удачи в обсуждении этой грязи", - отметил Дмитрий.
Ранее отец покойной любимицы миллионов, певицы Жанны Фриске Владимир Копылов сделал сенсационное заявление. Родитель экс-солистки "Блестящих" сообщил, что Дмитрий Шепелев его якобы "заказал".