Диане Шурыгиной исполнилось 18 лет и ее бренд хотят использовать создатели «фильмов для взрослых» в Бурятии. Известно, что с девушкой, которая стала скандально известна, уже ведутся переговоры.

Про историю Дианы Шурыгиной «Аргументы недели» сообщали. Девушка подверглась насилию на одной из вечеринок, после чего стала звездой телевизионного шоу и популярной блогершей.

Теперь Диана Шурыгина стала совершеннолетней, и к ней посыпались первые предложения из «взрослого шоу-бизнеса». Так, создатели фильма для взрослых «Бурятский жеребец» хотят снять продолжение картины в жанре БДСМ и ведут переговоры с Дианой Шурыгиной как основной кандидаткой на главную роль. О переговорах с Шурыгиной журналистам рассказал исполнитель мужской главной роли в фильме Михаил Апальков, сообщает «Байкал Daily».