Секретарь Задорнова прокомментировала информацию о состоянии здоровья сатирика

Накануне в СМИ появилась информация о том, что люди из окружения Михаила Задорнова якобы рассказали, что сатирик буквально "тает на глазах", но при этом отказывается от помощи врачей.

Осенью прошлого года у Задорнова в одной из немецких клиник диагностировали рак мозга. Операция прошла в прибалтийской клинике, но лечение не помогло. И теперь сатирик решил отказаться от изнурительного лечения. Сейчас он живет в своем доме в Юрмале в окружении родных и близких людей, написала в понедельник "Экспресс-газета".

Чтобы узнать достоверность этих сведений, «Комсомольская правда» попыталась связаться с помощницей Задорнова. "Информация, которая появилась сегодня, не соответствует действительности", - коротко ответила Елена Заварзина. Лично пообщаться с сатириком не представляется возможным: аккаунт в соцсетях ведут его друзья, а единственный человек. поддерживающий связь со СМИ - это его секретарь Елена Заварзина.



