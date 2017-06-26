Про то, что у когда-то популярного поп-певца Андрея Губина, возможно, есть внебрачный сын, «Аргументы недели» ранее сообщали. Встреча певца и сына прошла перед телекамерами на популярном телешоу.

Внебрачный сын Губина (если это действительно он) Максим, очень похож на певца.

43-летний Андрей Губин встретился с Максимом, который называет себя сыном певца, на телешоу «Звезды сошлись». Максим рассказал, что его мать воспитывала его одна и призналась, что его отцом был Андрей Губин. Мать сделала признание, когда Максиму исполнилось 18 лет (сейчас ему 21 год).

По словам женщины, с Андреем Губиным она познакомилась на концерте в Донецке. Певец уверяет, что внебрачных детей у него быть не может. Певец очень трепетно относился к вопросам половых связей.

Анализ ДНК Губин делать отказался и готов встретиться с Максимом в суде.

В настоящее время певец серьезно болен (болезнь нервной системы, причиняющая больному сильные боли в лицевых мышцах) и заверяет, что содержать может только себя.