Андрей Губин встретился со своим "внебрачным сыном" (ФОТО)
26 июня 2017, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
Про то, что у когда-то популярного поп-певца Андрея Губина, возможно, есть внебрачный сын, «Аргументы недели» ранее сообщали. Встреча певца и сына прошла перед телекамерами на популярном телешоу.
Внебрачный сын Губина (если это действительно он) Максим, очень похож на певца.
43-летний Андрей Губин встретился с Максимом, который называет себя сыном певца, на телешоу «Звезды сошлись». Максим рассказал, что его мать воспитывала его одна и призналась, что его отцом был Андрей Губин. Мать сделала признание, когда Максиму исполнилось 18 лет (сейчас ему 21 год).
По словам женщины, с Андреем Губиным она познакомилась на концерте в Донецке. Певец уверяет, что внебрачных детей у него быть не может. Певец очень трепетно относился к вопросам половых связей.
Анализ ДНК Губин делать отказался и готов встретиться с Максимом в суде.
В настоящее время певец серьезно болен (болезнь нервной системы, причиняющая больному сильные боли в лицевых мышцах) и заверяет, что содержать может только себя.