Джигурда выиграл дело о многомиллионном наследстве Браташ

Как известно, Людмила Браташ по завещанию оставила все свое имущество скандальному актеру и шоумену Никите Джигурде. Родственники бизнесвумен были уверены, что завещание является поддельным и подали в суд.

В минувшую пятницу Кунцевский суд вынес решение в пользу Никиты Джигурды и Марины Анисиной. «Теперь мы обязаны выполнить волю Браташ! И открыть в Греции духовный центр имени отца Людмилы — Джонатана! — написал Никита Джигурда. — Суд отклонил иск Светланы Романовой о том, что я подделал завещание, травил ныне покойную Людмилу, украл у нее деньги, изнасиловал куму. Завещание признано настоящим».

Анисина ради заседания специально приехала из Франции.

По завещанию Людмилы Браташ, Джигурде и его супруге в равных долях должны отойти три квартиры в Москве - на Кутузовском проспекте, Рублевском шоссе и в Строгине, квартира на Елисейских Полях в Париже, а также и счета в банках.

Людмила Браташ умерла на 56 году жизни при невыясненных обстоятельствах в квартире элитного жилого комплекса в Островном проезде, тело было обнаружено 15 февраля 2016 года ее водителем.