Рэпер Скруджи ударил фаната ногой в лицо (ВИДЕО)

Рэпер из банды Black Star 24-лентний Скруджи во время концерта в московском клубе «Лондон» поскандалил с одним из зрителей. Скандал вышел жесткий, с применением кулаков и членовредительством.

Драка артиста и фаната началась, когда последний, по информации очевидцев, назвал певца «лохом», сообщает паблик Super.

Рэпер оскорбления не стерпел и напал на зрителя с кулаками, применяя и высокие удары ногой. Артист сам признался, что зритель – провокатор, не из его фанатов, и к сцене подошел специально, чтобы обидеть певца, за что и получил.

Рэпер даже пошутил, что зритель, получивший удар ногой в грудь, сам этого хотел, иначе его мотивы артисту не понятны.