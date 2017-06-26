Максим Галкин высмеял роскошную жизнь Рудковской и других звезд

Популярный шоумен Максим Галкин любить посмеяться над коллегами в своем Instagram. На этот раз предметом насмешек супруга Аллы Пугачевой стала продюсер Димы Билана Яна Рудковская.

На личной странице в Instagram Яна Рудковская довольно часто публикует фотографии собственных завтраков. В кадре на столе практически всегда стоят цветы, дорогая серебряная посуда и несколько видов блюд.

В опубликованном видео Максим вначале показывает пародию на шикарные завтраки, описание которых любят выкладывать в соцсетях звезды шоу-бизнеса, а потом показал, как частенько завтракает он.

Ранее на своей странице в социальной сети Максим Галкин опубликовал видео, в котором он во время мытья посуды высказал свое мнение о знаменитостях, которые постоянно жалуются на усталость в Инстаграме.