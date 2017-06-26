Валентина Юдашкина мучают сильнейшие боли, но врачи бессильны

Прославленный российский кутюрье Валентин Юдашкин страдает от страшных болей. По некоторым данным, у модельера диагностирована злокачественная опухоль в мочеполовой системе.

Врачи хоть и помогли остановить распространение болезни, но оказались бессильны против мучительных болей. Единственное, что они могли посоветовать звезде, выпивать ежедневно по 50 граммов водки для расширения сосудов и обезболивания, пишет Eg.RU. Юдашкин никогда на дух не переносил этот крепкий напиток, но теперь вынужден прибегать к нему как к лекарству.

Болезнь сильно изменила 53-летнего модельера. Подорванное здоровье не позволило ему присутствовать на показе своего модного дома в Париже. Заменять отца пришлось его дочери Галине – наследнице модной империи.



