У музыканта Андрея Губина объявился 21-летний внебрачный сын

Андрей Губин намерен узнать, является ли 21-летний парень Максим его родным сыном, в суде. В минувшие выходные в ток-шоу "Звезды сошлись" принял участие молодой человек и рассказал, что в 18 лет узнал, что его отец - известный музыкант Андрей Губин.

По признаю Максима, мать растила его одна, и было непросто. Знаменитый певец не исключает, что в 90-х, когда он был на пике популярности, у него мог родиться ребенок. По его словам, 20 лет назад он много гастролировал, тусовался с девушками, и всякое могло произойти. Губин не собирается отказываться от ДНК-экспертизы, которая может определить отцовство.

Андрей готов встретиться с Максимом в суде.

В последнее время Губин - некогда любимец девушек - редко показывается на публике из-за болезни.