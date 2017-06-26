Отец Дианы Шурыгиной бросил семью после переезда в Москву

На канале Андрея Малахова на YouTube вышел второй выпуск программы "Шуры-Муры" про жизнь скандально известной девушки из Ульяновска Дианы Шурыгиной, прославившейся после истории с изнасилованием.



После свалившейся «популярности» семья перебралась в Москву. Поначалу все шло не так уж и плохо: родители с пострадавшей дочерью активно рассказывали историю Дианы зрителям Первого канала, получая, по всей видимости, за свои откровения неплохие деньги, которые обеспечивали им существование в столице.



Однако устроиться на работу в Москве родители девушки так и не смогли. Глава семейства рассказывал Андрею Малахову, что как только он приходит устраиваться на работу, с ним начинают обсуждать «Пусть говорят». В итоге у отца семейства сдали нервы – Алексей Шурыгин ушел из семьи. После ссоры с супругой Натальей, с которой он прожил в браке 19 лет, он уже третьи сутки не появляется на пороге.



Последний ролик ведущего, продолжающего «раскручивать» новоиспеченную медиаперсону, как и первый из серии про Диану Шурыгину, успел набрать в несколько раз больше дизлайков, чем лайков.



