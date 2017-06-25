Николь Кидман отправит своего сына лечиться от гомосексуализма

Речь идет о новой роли Николь Кидман, в которой она и актер Рассел Кроу сыграют супружескую пару, которая отдаст своего 19-летнего сына на репаративную терапию (коррекция сексуального поведения).

Новый фильм, повествующий о событиях прошлого века, станет снимать актер и режиссер Джоэл Эдгертон. По фильму сына Кидман и Кроу сыграет Лукас Хеджесс, известный по фильму «Манчестер у моря», пишет «РГ».

Картину снимут по произведению Гаррарда Конли "Очищенный мальчик". Автор описывает свой личный опыт унизительных процедур, которые в наше время считаются антинаучными, но когда-то практиковались церковью.