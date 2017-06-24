Отец Жанны Фриске считает, что Шепелев хочет его посадить или убить

Отец покойной любимицы миллионов, певицы Жанны Фриске Владимир Копылов сделал сенсационное заявление. Родитель экс-солистки "Блестящих" сообщил, что Дмитрий Шепелев его якобы "заказал".

В разговоре с журналистами на поминках исполнительницы он рассказал, как сейчас обстоят дела.

Недавно Шепелев присутствовал на программе “Пусть говорят”, где рассказал свою версию событий и прошел проверку на детекторе лжи. Отец Фриске в передаче не участвовал, но записал аудиосообщение, в котором грозился убить Дмитрия. Когда журналисты попросили Владимира Борисовича прокомментировать ситуацию, он сказал, что в опасности далеко не телеведущий.

"Он планирует посадить меня за решетку. Скорее всего, он хочет меня убить", - высказался мужчина.

Во время недавнего визита в Одессу друзья Владимира признались: телеведущий намерен расправиться с ним в скором времени. Также они попросили его быть осторожней. Отец семейства уверен, что Шепелев может пойти на любые меры, чтобы отомстить семье. Более того, осведомители нашептали Владимиру Борисовичу, что его ненавистный зять уже якобы предпринял кое-какие действия, сообщает Sobesednik.ru.

Ранее сообщалось, что родители Жанны Фриске не хотят возвращать 21,6 млн рублей, собранных "Русфондом" на лечение дочери. Родственники подали в Мосгорсуд апелляцию, настаивая на отмене решения по иску благотворительной организации о возврате средств.

Поклонники творчества популярной певицы, народной любимицы Жанны Фриске 15 июня отметили печальную дату – два года назад в этот день артистка ушла из жизни после продолжительной болезни.