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Отец Жанны Фриске считает, что Шепелев хочет его посадить или убить

24 июня 2017, 23:58 [ «Аргументы Недели» ]

Отец Жанны Фриске считает, что Шепелев хочет его посадить или убить

Отец покойной любимицы миллионов, певицы Жанны Фриске Владимир Копылов сделал сенсационное заявление. Родитель экс-солистки "Блестящих" сообщил, что Дмитрий Шепелев его якобы "заказал".

В разговоре с журналистами на поминках исполнительницы он рассказал, как сейчас обстоят дела.

Недавно Шепелев присутствовал на программе “Пусть говорят”, где рассказал свою версию событий и прошел проверку на детекторе лжи. Отец Фриске в передаче не участвовал, но записал аудиосообщение, в котором грозился убить Дмитрия. Когда журналисты попросили Владимира Борисовича прокомментировать ситуацию, он сказал, что в опасности далеко не телеведущий.
"Он планирует посадить меня за решетку. Скорее всего, он хочет меня убить", - высказался мужчина.

Во время недавнего визита в Одессу друзья Владимира признались: телеведущий намерен расправиться с ним в скором времени. Также они попросили его быть осторожней. Отец семейства уверен, что Шепелев может пойти на любые меры, чтобы отомстить семье. Более того, осведомители нашептали Владимиру Борисовичу, что его ненавистный зять уже якобы предпринял кое-какие действия, сообщает Sobesednik.ru.

Ранее сообщалось, что родители Жанны Фриске не хотят возвращать 21,6 млн рублей, собранных "Русфондом" на лечение дочери. Родственники подали в Мосгорсуд апелляцию, настаивая на отмене решения по иску благотворительной организации о возврате средств.

Поклонники творчества популярной певицы, народной любимицы Жанны Фриске  15 июня отметили печальную дату – два года назад в этот день артистка ушла из жизни после продолжительной болезни.

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Во время репетиции парада в Минске танк врезался в столб и протаранил дерево

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В ДТП под Киевом погиб украинский депутат

В ДТП под Киевом погиб украинский депутат

Вечером 24 июня недалеко от Киева произошла авария с участием двух авто. Как сообщили в администрации Киева, в результате ДТП погибли три человека, включая депутата Киевского областного совета Бориса Панченко.

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Египет отдал Саудовской Аравии два острова

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал соглашение о демаркации морской границы страны с Саудовской Аравией, согласно которому Эр-Рияду отходят острова Санафир и Тиран в Красном море.

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Международный фестиваль садов и цветов стартует на днях в Москве

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Сборная России по футболу покинула Кубок Конфедераций, проиграв команде Мексики

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В ГД назвали незаконным пропуск на Украину только по биометрическим паспортам

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Израиль нанес удар по сирийским войскам

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В Сети активно обсуждают видео о найденной в Перу мумии инопланетянина

В Сети активно обсуждают видео о найденной в Перу мумии инопланетянина

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Кофемашины могут быть вредны для здоровья

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Киев выразил протест из-за поездки президента России в Крым

Киев выразил протест из-за поездки президента России в Крым

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