Иван Ургант и Сергей Шнуров устроили рэп-баттл

На минувшей неделе в телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Иван Ургант и лидер группы "Ленинград" Шнуров устроили пародию Versus баттла и взорвали интернет, набрав уже более 2 миллионов просмотров.

Иван Ургант предстал перед зрительской аудиторией в амплуа известного репера Оксимирона. По сигналу ведущего между звездами начался настоящий словесный поединок. Ургант вспомнил все просчеты Шнурова и назвал его "Старым терминатором". Рок-музыкант в свою очередь также ответил дерзкими панчами, отметив, что "прожектор Урганта потух" (ВИДЕО).

Данный проект существует довольно долго. В ходе соревнований российские рэперы встречаются друг с другом лицом к лицу и выступают без бита и микрофона.