Иосиф Пригожин рассказал, как Киев вымогал у него миллион долларов

Российский продюсер Иосиф Пригожин обвинил украинские власти в вымогательстве взятки. Ему звонили из Киева и предлагали заплатить миллион долларов за то, чтобы его не вносили в так называемый "чёрный список".

Об этом он рассказал в эфире программы "Пресс-конференция со Стасом Натанзоном" на канале "Россия-24". Как отметил Пригожин, "для них это бизнес".

Напомним, на Украине существует так называемые «черные списки» деятелей культуры РФ, которые, по мнению киевских властей, "создают угрозу национальной безопасности" Незалежной. Продюсер числится в "черном списке" Украины вместе с женой певицей Валерией и другими российскими деятелями культуры: Михаилом Боярским, Иосифом Кобзоном, Олегом Газмановым, Григорием Лепсом, Николаем Расторгуевым и многими другими.