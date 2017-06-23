Анне Семенович стало плохо на отдыхе в Греции

Актриса и певица Анна Семенович отправилась на отдых в Грецию, чтобы восстановиться после перенесенной операции на пупочную грыжу. В первый же день отдыха Анне сделалось плохо из-за возникших осложнений.

Анна Семенович приехала в солнечную Грецию, чтобы отдохнуть от плотного рабочего графика и чтобы восстановиться после перенесенной операции на грыжу, сообщает портал Teleprogramma.pro.

После перенесенной болезни у певицы возникли осложнения, и она почувствовала себя неважно в первый же день каникул. Сейчас Анне уже лучше, ее здоровью ничто не угрожает. Анна благодарит пользователей соцсетей, сотрудников отеля и отдыхающих за поддержку.