Виторган попросил Собчак скрывать измены до последнего
23 июня 2017, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно Ксения призналась в том, что у неё с мужем есть определенная договоренность об изменах. 35-летняя телеведущая и Максим Виторган условились в случае свершившегося факта неверности никогда не рассказывать о нем.
Максим сам попросил об этом Ксению: «Да, прямо не рассказывай, ври до последнего».
Сейчас в семье, слава богу, все отлично. Супруги вместе воспитывают сына — Платона, которому недавно исполнилось семь месяцев. Собчак рассказала, что стремится быть для сына примером для подражания. «Не надо воспитывать детей, это все равно бесполезно. Дети будут похожи на вас. Воспитывайте себя!» — советует Собчак в телеинтервью для Vogue.
Ранее в одном из прямых эфиров в социальной сети Instagram, запись которого недавно появилась в Сети (и вскоре исчезла, однако некоторые СМИ успели сделать расшифровку), Виктория Боня прошлась по Ксении Собчак.