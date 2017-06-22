Анастасия Волочкова завела Instagram своему коту

На днях своим профилем обзавелся любимчик семьи Волочковых, белоснежный кот Лакки. Балерина создала аккаунт для своего питомца. Анастасия призналась, что он является автором ее многочисленных фотографий.

Поклонники оценили шутку знаменитой танцовщицы.

Теперь Волочкова будет скидывать отчеты о буднях своего домашнего любимца. К слову, на Лакки уже подписаны более 500 человек.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как едва не лишилась автомобиля стоимостью 15 млн рублей, подаренного поклонником, из-за своего нового водителя. А ведь сначала мужчина произвел на нее хорошее впечатление.