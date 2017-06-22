Финалистка 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова с рождения страдает от неизлечимой болезни. В последнее время ее состояние резко ухудшилось – она почти перестала говорить.



Поклонники мистического шоу поначалу были немало удивлены хриплому голосу участницы, которая всегда носила с собой какой-то аппарат, а ее шею прикрывал элегантный шарфик. Как оказалось, в горле Николь вставлена дыхательная трубка. Но в последнее время ей все труднее произносить слова и даже дышать.



Ясновидящая призналась СтарХиту, что ей каждый месяц делают операции под общим наркозом на горле, в результате чего ее дыхательные пути буквально стянуты шрамами. Однако при ее заболевании никто помочь ей не в силах: ни медицина, ни заклинания.

Из-за ухудшения состояния здоровья под большим сомнением оказалось участие Кузнецовой в очередном сезоне "Битвы экстрасенсов". "Я не могу даже разговаривать со своими детьми. Они все понимают, не задают вопросов, и я вижу в их глазах слезы", – рассказала Николь.

Экстрасенс утверждает, что ее старший сын Егор тоже обладает сверхъестественными способностями и может, как и она, общаться с потусторонним миром. Однако у сына есть свои проблемы со здоровьем - он страдает от сахарного диабета, поэтому всю жизнь вынужден принимать инсулин. Кузнецова сказала, что пока не вовлекает сына во все мистические ритуалы, ждет, когда он будет к этому готов.

Если верить Николь, она дважды пережила клиническую смерть в детском возрасте, после чего у неё проявился дар ясновидения. Девочка жила в приемной семье, а в 15 лет у неё появился наставник, имя которого она скрывает. Кузнецова называет себя вдовой криминального авторитета Япончика, от которого у нее подрастает сын Георгий. Правда, многие ставят этот факт под сомнение из-за несовпадение дат биографии. После смерти мужа Николь снова вышла замуж. На этот раз за Александра Садокова, ведущего спортивных новостей на Первом канале. Во втором браке у ясновидящей родился еще один сын Степан.



