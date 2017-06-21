Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят 114 тысяч долларов суррогатной матери

Суррогатную мать для своего ребенка телезвезда США Ким Кардашьян и ее супруг рэпер Канье Уэст уже наняли. Гонорар у самой женщины – 45 тысяч долларов, а агентство получит 68,85 тысяч долларов.

Контракт с суррогатной матерью и агентством, которое ее представляет, звездная пара Кардашьян - Уэст уже подписала, сообщает «Лента.ру».

О сумме контракта в 113,85 тысяч долларов журналисты узнали из надежного источника, близкого к супружеской паре. Имени суррогатной матери не сообщается, но есть сведения, что лично она получит 45 тысяч долларов.

Если при оплодотворении в чреве дамы приживется свыше одного эмбриона, то за каждого близнеца мать получит дополнительно еще по пять тысяч долларов. Если же при беременности будут потеряна репродуктивность, суррогатная мать получит лишь 4 тысячи долларов.

Суррогатной матери запрещено курение, алкоголь, посещение сауны, ей нельзя красить волосы, есть суши и чрезмерно употреблять кофе.

У 36-летней Кардашьян и ее 40-летнего супруга есть двое детей, но врачи предупредили Ким, что третья беременность для нее может быть опасной.