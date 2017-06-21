Бойфренд Илоны Новоселовой рассказал свою версию гибели

В программе Андрея Малахова "Пусть говорят" обсудили тему трагической гибели финалистки «Битвы экстрасенсов», черной колдуньи Илоны Новоселовой. Что случилось в тот роковой день, 13 июня, рассказали ее самые близкие люди.

В студию Первого канала пришли бойфренд Илоны Артем Бесов, с которым она два года состояла в близких отношениях, и ее мать. Молодой человек утверждает, что смерть девушки была случайной. При этом он подтвердил, что в тот роковой день они действительно поругались, и он пригрозил ей уходом. Несчастье произошло не на его глазах.

"В этот день она проснулась, у нее болела душа, плохо было, я ее успокоил, у меня всегда это получалось. Она начала ругаться на меня, я не отвечал, знал, что это не со зла. Вышел на улицу, вернулся, и сказал: "Илона, я устал, что-то надо с этим решать", - вспоминает Артем события того дня. После этого он стал в очередной раз собирать чемоданы, надеясь, что девушка одумается.

По его словам, в трагический момент он с мамой находился в другой комнате, а Илона просто случайно поскользнулась. Но ведь это произошло не на полу, девушка упала с шестого этажа. По какой-то причине она полезла на перила балкона.

Он опровергает слова продавцов ближайшего магазина, что Новоселова в тот день была сильно пьяна и трижды закупалась алкоголем. По словам молодого человека, Илона с утра выпила две банки пива.

В свою очередь мать Новоселовой заявила, что у дочери не было мыслей о суициде, и буквально накануне она говорила, что будет жить долго. По словам родительницы, ссора с Артемом в тот день не была серьезной, впрочем, как и всегда. Молодые люди часто ругались, но тут же мирились.

Кто-то из гостей в студии посчитал, что несчастный случай с колдуньей стал расплатой за ее связь с потусторонним миром, другие назвали гибель Илоны судьбой, на которую не может повлиять даже экстрасенс. Коллега и подруга Илоны по «Битве» Кажетта Ахметжанова много раз советовала Илоне завязать с черными делами, которые до добра не доводят. И вот случилось непоправимое.



