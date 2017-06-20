Лариса Голубкина не поверила в свадьбу дочери с Ливановым

Лариса Голубкина не поверила в свадьбу своей дочери Марии с сыном Василия Ливанова – Борисом. Узнав об этом от журналистов, актриса приняла услышанное за очередной розыгрыш остроумной дочки.



У всех еще свежа в памяти история о замужестве Марии Голубкиной с космонавтом, которую она непонятно зачем выдумала. Напомним, четыре года назад Мария появилась на открытии Московского международного кинофестиваля в свадебном платье. Актриса заявила, что не успела переодеться после регистрации брака. После этого ей пришлось дать интервью прессе, в котором Мария на голубом глазу заявила, что ее избранником стал некий летчик-космонавт по имени Андрей. Через какое-то время шутнице пришлось признаться в розыгрыше.

После той нашумевшей истории не все верят словам Марии о ее очередном замужестве, даже собственная мать. О предстоящей свадьбе 45-летней актрисы с Борисом Ливановым страна узнала из шоу "Секрет на миллион". Лариса Голубкина ту передачу не смотрела, поскольку играла спектакль.

"Может быть, и шутка. То мы в космос летали… Не знаю. Узнавайте, пожалуйста, у Маши. Она уже взрослая", – цитирует Голубкину-старшую "Комсомольская правда". Актриса отказалась обсуждать эту информацию в газете. "Не люблю болтать попусту. Вот когда свадьба состоится, тогда можно мне позвонить", – завершила она разговор с журналистами.

А вот родители жениха знают о предстоящем бракосочетании и не ставят его под сомнение, ведь отношения Марии и Бориса родились не сегодня, хотя сами влюбленные решили предать огласке свой роман только сейчас. Более того, Голубкина и Ливанов решили обвенчаться. Как на это посмотрит церковь, ведь Мария была венчана с Николаем Фоменко?



