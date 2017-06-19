Имидж одной из королев шансона Елены Ваенги за всю карьеру кардинальных изменений не претерпевал, а вот теперь певица решила поэкспериментировать над своим образом и опыт удался, поклонники в восторге.

Традиционные длинные наряды в виде темных платьев и распущенные волосы – такой знали Ваенгу ее поклонники. Певица приятно поразила своих подписчиков в «Инстаграм», когда надела коротенькое светлое платьице и забрала волосы в пучок. Новый имидж, по мнению поклонников, певицу очень молодит и красит. Так что Елена Владимировна Ваенга сегодня получает восторженные комплименты от своих подписчиков в соцсетях.