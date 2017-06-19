Елену Корикову не узнать: актриса пропускает спектакли и вечеринки

Секс-символ российского кино Елена Корикова пропала с экранов, редко выезжает на антрепризные спектакли, о личной жизни артистки после расставания с Сергеем Астаховым еще четыре года назад, тоже ничего не слышно.

Говорят, прежнюю красавицу-блондинку уже не узнать. Видимо, по этой причине 45-летняя звезда перестала постить собственные фото в соцсети. Пик популярности «Бедной Насти» пришелся на 2004-2005 годы. После оглушительного успеха в киноленте все внимание журналистов было приковано не столько к ее творческим успехам, сколько к личной жизни. Актрисе приписывали многочисленные романы с лучшими мужчинами страны и первыми красавцами.

Теперь от былой славы не осталось и следа, актриса осталась в одиночестве и топит неустроенную личную жизнь и простой в работе в алкоголе. Приятель актрисы, пожелавший остаться неизвестным, рассказал «Экспресс газете», что у Лены сейчас трудный период в жизни: «с личной жизнью полный швах, да и с работой негусто». Недавно актриса и вовсе оскандалилась, когда по ее вине отменили спектакль – «ну не в форме Лена была». После этого в антрепризы, на которые, по сути, она и жила в последнее время, звать почти перестали.

Теперь артистка в депрессии, которая очень хорошо заметна на ее лице. По этой причине она и по вечеринкам перестала ходить. А недавно Корикова за город перебралась, продав свою шикарную московскую квартиру на Кутузовском проспекте, чему несказанно рады соседи. По их рассказам, характер у дамочки еще тот: может обложить и с кулаками наброситься. Правда, и на новом месте Корикову тоже невзлюбили. Говорят, дружбу ни с кем не водит и даже не здоровается, подозревают также, что артистка прикладывается к рюмке.



