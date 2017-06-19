Катя Гордон показала откровенное фото без фотошопа

Известная журналистка и телеведущая, мать двух очаровательных сыновей Катя Гордон нередко шокирует публику своими откровениями. Это касалось и первого брака с телеведущим Александром Гордоном, фамилию которого она до сих пор носит и бурными отношениями с адвокатом Сергеем Жориным.

Во время вторых родов Катя едва не рассталась с жизнью, от них у нее на память остался глубокий шрам, благодаря которому на свет появился Серафим. Хотя тяжелыми были уже первые роды, когда родился Даниил. Тогда молодая мама неделю пробыла в реанимации после кесарева сечения. Молодая женщина готова родить и третьего ребенка, но опасается, что большую часть беременности ей придется лежать пластом, а для деятельной Гордон это совсем не годится. Вот и решила она в случае чего прибегнуть к помощи суррогатной матери. Об этом Катя откровенно заявила ведущей шоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой.

Зная откровенность Кати, не стоит даже сомневаться, что, публикуя фото в Instagram, она никогда не прибегает к фотошопу. На этот раз Гордон продемонстрировала откровенный снимок в купальнике, где отчетливо виден родовой шрам.

«Я умею делать талию уже в программках;)) и ретушировать шрамы. Но есть как есть;)) этот шрам - жизнь моего второго сына и моя, но время объявить поиск хирурга, который его перешьет и сделает аккуратнее», — гласит подпись.

Очень деятельная Катя Гордон, едва оправившись от сложных родов, тут же начала приводить себя в норму. Молодая мама прибегала к различным уловкам, но в соцсети поблагодарила массажистку Ирину, которая помогла ей привести туловище в фигуру.



