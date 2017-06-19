Ольга Кабо удивлена ценами в Крыму

Перед поездкой на отдых актриса поразила всех своим фото в купальнике – некоторые СМИ именовали 49-летнюю диву не иначе, как «богиня».

«Я ни разу не была на отдыхе в Крыму. Я здесь снималась, когда была Ялтинская киностудия. Крым для меня – это часть моей жизни», – рассказала КАБО «Аргументам недели – Крым».

«Климат потрясающий. Море, природа. Все необыкновенно. Но я бы, конечно, поработала с сервисом. Всение столичная гостья и особо отметила: «Очень высокие цены. Очень высокие! Дорого! Всё дорого! Но удовольствие оно конечно больше тех денег, которые мы оставляем здесь».

И, видимо, чтобы как-то сгладить негатив, добавила: «Но очень хорошие люди».

В Крым Ольга КАБО приехала с пятилетним сыном, которого взяла и в парк львов «Тайган» о котором, как она сама призналась, много слышала от Эвелины БЛЕДАНС и Филиппа КИРКОРОВА. «Захотелось своими глазами увидеть то, от чего они были в таком восторге!» – сказала КАБО.

Покидая Москву, актриса, обладающая прекрасной фигурой, сделала фото в купальнике, что не осталось без внимания и журналисты, обалдев, именовали ее не иначе, как «богиня», пишет "АН-Крым".