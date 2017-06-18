"Мумий Тролль" сняли клип на сингл "Не помню зачем". Видеоролик оказался черно-белым. В его создании принимал самое деятельное участие американский фотограф Элиот Ли Хейзел.

Бессменный лидер группы "Мумий Тролль" и Почетный житель Владивостока Илья Лагутенко рассказал, что эта песня станет первой в новом альбоме, черновое название которого "СевероЗападоХВосток". Выход ожидается в конце этого года.

Как сообщил Илья, клип был снят на одном дыхании, с первого дубля, не возникло даже необходимости в существенной студийной обработке.