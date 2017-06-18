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Группа "Мумий Тролль" представила новый клип

18 июня 2017, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Группа "Мумий Тролль" представила новый клип

"Мумий Тролль" сняли клип на сингл "Не помню зачем". Видеоролик оказался черно-белым. В его создании принимал самое деятельное участие американский фотограф Элиот Ли Хейзел.

Бессменный лидер группы "Мумий Тролль" и Почетный житель Владивостока Илья Лагутенко рассказал, что эта песня станет первой в новом альбоме, черновое название которого "СевероЗападоХВосток". Выход ожидается в конце этого года.

Как сообщил Илья, клип был снят на одном дыхании, с первого дубля, не возникло даже необходимости в существенной студийной обработке.

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Адвокат рассказала, кому выгодна подделка экспертизы по делу "пьяного" мальчика

Защитница 31-летней Ольги Алисовой, которая насмерть сбила во дворе дома 6-летнего мальчика, рассказала, что ее подзащитная не причастна к подделки экспертизы, признавшей малыша «пьяным».

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Уфологи обнаружили дискообразный НЛО на снимке Луны 45-летней давности

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Коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии

Коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии

Инцидент произошел в районе города Ракка, который является «столицей» запрещенной в России группировки «Исламское государство». Воздушное судно было уничтожено, управлявший им пилот пока не найден.

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Выбрано лучшее детское мыло

Выбрано лучшее детское мыло

Эксперты Роскачества исследовали 31 образец детского туалетного мыла, произведенного в России, Болгарии, Германии, Италии, ОАЭ, Польше и на Украине. Главный вывод — тесты подтвердили полную безопасность детского мыла.

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Иран нанес удар по базам террористов в Сирии

Иран нанес удар по базам террористов в Сирии

Предполагается, что попавшие под удар боевики причастны к организации теракта на территории Тегерана. Напомним, инцидент произошел в начале июня, боевики устроили атаку на правительственные объекты.

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Почему Роналду не пришёл на пресс-конференцию после матча с Мексикой

Почему Роналду не пришёл на пресс-конференцию после матча с Мексикой

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не пришел на обязательную пресс-конференцию по итогам матча Кубка конфедераций со командой Мексики. Он был назван лучшим игроком поединка и должен был ее посетить.

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В Подмосковье на Можайском шоссе загорелся автобус

В Подмосковье на Можайском шоссе загорелся автобус

На 30-м километре Можайского шоссе в Подмосковье загорелся рейсовый автобус. Пострадавших, к счастью, нет, так как автобус в момент происшествия находился не в пути, а на остановке.

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Марин Ле Пен получила место в парламенте Франции

Марин Ле Пен получила место в парламенте Франции

Марин Ле Пен смогла со второй попытки избраться в парламент Франции. Напомним, политику не удалось попасть в законодательный орган по итогам первого тура выборов. Сегодня состоялся второй тур голосования.

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Вооруженные люди напали на туристический лагерь в Мали

Вооруженные люди напали на туристический лагерь в Мали

Группа вооруженных людей совершила нападение в столице Мали городе Бамако на туристический комплекс «Лагерь Кангаба», в котором находились иностранные гости. В район стянуты силы полиции, жандармерии, военные отряды.

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В конгрессе США призвали прекратить "охоту за российскими призраками"

В конгрессе США призвали прекратить "охоту за российскими призраками"

Глава спецкомитета по разведке США Девин Нуньес заявил, что американский президент Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией. Он призвал Вашингтон прекратить поиски привидения из РФ в шкафу.

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Филипп Киркоров тронул поздравлением Максима Галкина

Филипп Киркоров тронул поздравлением Максима Галкина

Филипп Киркоров искренне поздравил своего коллегу и друга Максима Галкина с 41-м днем рождения в своём микроблоге. Лично встретиться он тоже планирует, но только после того, как "накопит".

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Airbus презентовал новую версию крупнейшего в мире пассажирского самолета

Airbus презентовал новую версию крупнейшего в мире пассажирского самолета

Компания Airbus представила новую версию самого крупного в мире пассажирского самолета серийного производства А380. Об этом сообщается на сайте и в Twitter производителя.

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Катар не будет перекрывать подачу газа в ОАЭ, несмотря на блокаду

Катар не будет перекрывать подачу газа в ОАЭ, несмотря на блокаду

Катар не прекратит поставки природного газа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), несмотря на блокаду, введенную в отношении Дохи соседними государствами, в том числе ОАЭ.

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Вице-спикер Рады назвала киевский гей-парад экзаменом на преданность Европе

Вице-спикер Рады назвала киевский гей-парад экзаменом на преданность Европе

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что радикалы избили двух человек, присоединившихся к гей-маршу. Кроме того, в ходе шествия произошли столкновения между националистами и стражами порядка.

//Происшествия

В Дагестане пропал глухонемой мальчик

В Дагестане пропал глухонемой мальчик

В Дагестане около 200 человек ищут 11-летнего глухонемого мальчика, который пропал 15 июня. Подросток из села Кироваул Кизилюртовского района ушел из дома в четверг и больше его не видели.

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Гостей крымских гостиниц просят экономить воду

Гостей крымских гостиниц просят экономить воду

Конкретных требований нет. Рекомендации носят общий характер и рассчитаны на понимание посетителей. «Ув. Гости! – гласит надпись в одном из отелей Керчи. – Просьба экономно расходовать воду, в Крыму запасы воды ограничены».

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Советник Трампа призвал расследовать деятельность Коми

Советник Трампа призвал расследовать деятельность Коми

Джей Секулоу заявил, что расследования требует факт утечки информации от Коми. По словам советника Дональда Трампа, Коми в период нахождения на посту директора Бюро написал некий текст, который он передал СМИ.

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Инвестор «Северного потока - 2» отказался считаться с проблемами Украины

Инвестор «Северного потока - 2» отказался считаться с проблемами Украины

В рамках «Северного потока – 2» будут проложены 2 нитки газопровода, которые соединят Россию и Германию. Если проект будет реализован, Украина потеряет доходы, которые она получает как транзитер газа.

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Илона Новоселова переписала московскую квартиру на друга перед гибелью

Илона Новоселова переписала московскую квартиру на друга перед гибелью

Подруга звезды "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой Алсу Газимзянова сообщила, что экстрасенс была сильно влюблена в своего молодого человека из Челябинска Артема Бесова, и поэтому переписала на него свою столичную квартиру.

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Армия Ирака вступила на территорию Старого города в Мосуле

Армия Ирака вступила на территорию Старого города в Мосуле

Иракские военные вступили на территорию Старого города в Мосуле, заявил представитель президента США в коалиции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

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В NASA рассказали о катастрофических последствиях остановки Земли

В NASA рассказали о катастрофических последствиях остановки Земли

Как следует из научного материала, в этом случае в Мировом океане начнут образовываться огромные приливные волны. В результате произойдет серия мощных цунами, которые уничтожат прибрежные города.

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Журналистка из Канады, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в пропаганде

Журналистка из Канады, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в пропаганде

Эва Бартлетт побывала в некоторых районах Сирии, среди них Алеппо и Хомс, где побеседовала с местными жителями. Сирийцы рассказали, что причина их бедствий — террористы, а отнюдь не правительственные войска и Россия.

//Наука

Ученые предрекли гибель колонизаторам Марса

Ученые предрекли гибель колонизаторам Марса

По словам исследователей, покорители Марса могут погибнуть еще во время полета в результате воздействия радиации. Если этого не произойдет, гибель будет подстерегать астронавтов на самой Красной планете.

//Здоровье

Помидоры названы самым полезным продуктом на Земле

Помидоры названы самым полезным продуктом на Земле

Диетологи рассказали, какие продукты являются незаменимыми для полноценного здоровья людей. Ученые Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов считают, что самым полезным продуктом в мире является помидор.

//Непознанное

Идеальный каменный круг обнаружен на Марсе

Идеальный каменный круг обнаружен на Марсе

На Марсе сфотографировали каменный круг идеальной формы. Изучившие снимок уфологи выдвинули предположение: наличие данного объекта свидетельствует о том, что планета когда-то была обитаемой.

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КНДР обвинила спецслужбы США в краже диппочты

КНДР обвинила спецслужбы США в краже диппочты

Северная Корея обвинила спецслужбы и правоохранительные органы США в краже дипломатической корреспонденции у делегации из Пхеньяна, вылетавшей на родину из Нью-Йорка, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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