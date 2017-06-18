Филипп Киркоров тронул поздравлением Максима Галкина
18 июня 2017, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров искренне поздравил своего коллегу и друга Максима Галкина с 41-м днем рождения в своём микроблоге. Лично встретиться он тоже планирует, но только после того, как "накопит".
Филипп Киркоров отметил, что шоумен такой же яркий как солнце и дарит окружающим тепло, называет его бесконечно талантливым. Киркоров написал, что все прошедшие годы оставался свидетелем действительно «большой любви», он удивлен, насколько хорош Максим в качестве отца, отмечая, что результаты превзошли его ожидания.
Сегодня артист российской эстрады и супруг Аллы Пугачевой празднует сорок первый День рождения в кругу своей семьи – примадонны, дочери и сына.
Ранее Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фотографию обнаженной супруги – 68-летней Аллы Пугачевой. Он сфотографировал, как Примадонна принимает солнечные ванны.
Макс @maxgalkinru! Дорогой мой друг! С Днём рождения!! Это, наверно, очень символично, что твой день рождения летом! Летом светит солнце ярко и жарко, как никогда, а ты именно такой на сцене и в жизни- солнечный, искренний и бесконечно талантливый! Продолжай дарить людям смех и радость, светить ярким светом на нашей сцене и будь все так же верен и предан своей любимой, не зря ведь она тебя называет солнцем в своей жизни! Я все эти годы был свидетелем действительно большой вашей любви, но то, какой ты любящий отец — это превзошло все мои ожидания! Счастья и здоровья тебе и твоей теперь уже большой и дружной семье, которую я люблю, как свою! Ну, а поздравить забегу, как накоплю????