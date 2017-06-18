Филипп Киркоров тронул поздравлением Максима Галкина

Филипп Киркоров искренне поздравил своего коллегу и друга Максима Галкина с 41-м днем рождения в своём микроблоге. Лично встретиться он тоже планирует, но только после того, как "накопит".

Филипп Киркоров отметил, что шоумен такой же яркий как солнце и дарит окружающим тепло, называет его бесконечно талантливым. Киркоров написал, что все прошедшие годы оставался свидетелем действительно «большой любви», он удивлен, насколько хорош Максим в качестве отца, отмечая, что результаты превзошли его ожидания.

Сегодня артист российской эстрады и супруг Аллы Пугачевой празднует сорок первый День рождения в кругу своей семьи – примадонны, дочери и сына.

Ранее Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фотографию обнаженной супруги – 68-летней Аллы Пугачевой. Он сфотографировал, как Примадонна принимает солнечные ванны.