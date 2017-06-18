Дошутился: у Николая Лукинского родился чернокожий внук
18 июня 2017, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский комик Николай Лукинский удивил общественность. По словам артиста, у него появился темнокожий внук. Дело в том, что избранником дочери звезды стал уроженец Африки.
В одном из недавних интервью он признался, что доигрался со своим знаменитым и полюбившимся многим номером про студента из Зимбабве.
Как рассказал Лукинский, его старшая дочь Ольга очень целеустремленный человек, у нее три высших образования. Потом дочь уехала жить в Барселону, нашла там работу и только после этого стала строить свою личную жизнь. По иронии судьбы наш зять – африканец и внук, Кристофер, чернокожий.
Своего зятя юморист считает достойной кандидатурой для дочери, ведь парень образован, знает три языка, занимается спортом и даже подрабатывает моделью. Счастливая пара имеет собственную жилплощадь в Испании.