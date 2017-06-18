Дошутился: у Николая Лукинского родился чернокожий внук

Известный российский комик Николай Лукинский удивил общественность. По словам артиста, у него появился темнокожий внук. Дело в том, что избранником дочери звезды стал уроженец Африки.

В одном из недавних интервью он признался, что доигрался со своим знаменитым и полюбившимся многим номером про студента из Зимбабве.

Как рассказал Лукинский, его старшая дочь Ольга очень целеустремленный человек, у нее три высших образования. Потом дочь уехала жить в Барселону, нашла там работу и только после этого стала строить свою личную жизнь. По иронии судьбы наш зять – африканец и внук, Кристофер, чернокожий.

Своего зятя юморист считает достойной кандидатурой для дочери, ведь парень образован, знает три языка, занимается спортом и даже подрабатывает моделью. Счастливая пара имеет собственную жилплощадь в Испании.