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Первый муж Любови Успенской сделал шокирующее признание

18 июня 2017, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Первый муж Любови Успенской сделал шокирующее признание
ntv.ru

Любовь Успенская довольно откровенно рассказывает о своей личной жизни, благодаря чему ей удалось заработать миллион рублей на передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певица призналась, что в молодости в подпольных условиях сделала аборт.

А вот гостем программы Андрея Малахова «Сегодня вечером» стал Виктор Шумилович – первый супруг Успенской (певица четыре раза официально выходила замуж), за которого она вышла в 17 лет. Он тоже приоткрыл некоторые семейные тайны. Так поклонники певицы узнали, что она потеряла сыновей-близнецов на последних сроках беременности.

«Люба ехала ко мне и случайно выпала из дверей троллейбуса – рухнула на живот», – поведал бывший супруг. Будущую маму положили на сохранение, но второй плод врачи не определили. Когда состояние Успенской ухудшалось, было принято решение вызывать роды искусственно. «Родилась двойня, два мальчика, – продолжил Шумилович. – Один умер при родах, а второй выжил. Его поместили в барокамеру. Но врачи посоветовали от ребенка отказаться – чтобы потом не хоронить».

Молодые родители так и поступили, но Виктор сомневается, что второй ребенок умер. Его терзает мысль о том, что сын выжил и сейчас где-нибудь живет без своих настоящих родителей. Однако Любовь про такое даже слушать не хочет. «Дети мертвы. Я давно отпустила и закрыла эту тему для себя», – отрезала она. В последнем браке у нее родилась дочь Татьяна, сейчас ей уже 28 лет.

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По Нью-Йорку прошли три тысячи "русалок" (ФОТО)

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В Кавалергардской Павловского дворца представили акварели Александра Бенуа

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Ученые назвали положительные последствия диареи

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