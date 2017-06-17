Ветлицкая считает, что Москва - это настоящий «ад»

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая считает свою родину адом. Сейчас экс-солистка группы «Мираж» живет в Испании, а на обстановку в Москве смотрит сквозь призму восприятия своих знакомых.

По ее признанию, по родному городу не скучает, однако говорит, что за столицу ей обидно. Так, Ветлицкая ужаснулась, увидев фотографии исторической реконструкции «Времена и эпохи», которая была организована в честь Дня России на Тверской улице в Москве, решив, что мешки и танковые ежи, изображенные на снимке, использовались для предотвращения несанкционированной акции оппозиционеров. Один из снимков она подписала «Москва 2017 ... писец какой-то».

Также Наталья Ветлицкая была настолько раздосадована рассказом знакомых о том, что творится в Москве — городе, в котором она родилась, что выложила его на своей страничке в Фейсбуке, сообщает КП. После выслушанного знаменитость была в шоке и заявила, что у нее даже волосы дыбом встали. За родину стало грустно и обидно.

Некоторые пользователи обратились к Ветлицкой и предложили ей всё же посетить свою родину, чтобы воочию увидеть, как живёт народ.