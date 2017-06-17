Мария Голубкина рассказала о новом возлюбленном

Мария Голубкина рассказала о личной жизни и новом романе. По признанию Голубкиной, у нее роман с представителем знаменитой актерской династии сыном артиста Василия Ливанова Борисом.

Первым мужем Марии был Николай Фоменко, они родили дочь и сына, но расстались. Несколько лет назад Голубкина шокировала заявлением о свадьбе с космонавтом. Свадьбы этой не состоялось.

Но недавно в жизни Марии Голубкиной появился Борис Ливанов. Актриса рассказала, что знакома с этим мужчиной очень давно, практически с детства, пересекалась и в студенческие годы. Но обратили внимание друг на друга они недавно. Отношения начались после того, как Борис нашел Марию в соцсети. Написал в "личку". А созвонившись, они однажды, по признанию Маши, проговорили 13 часов подряд. В жизни Бориса Ливанова был тяжелый период. Мария Голубкина знает об этом.

"Мы встретились на новом жизненном витке: свободные и еще не совсем старые", - сказала Мария Голубкина в интервью журналу "7 Дней".

"Аргументы недели" писали, что Мария Голубкина выходит замуж.