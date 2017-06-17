Певица Лолита сверкнула пышной грудью

Певица Лолита Милявская сверкнула пышной грудью. Артистку Лолиту называют "женщиной без комплексов". 53-летняя певица записала новый клип на песню "Ты мое море". Видео записывали на фоне высоток "Москва-Сити" в центре столицы.

Сама звезда поделилась: "Хочется верить, что это последний съемочный день, и я уже облачена в специальный костюм. С большим трудом получено разрешение снимать на фоне самого урбанистического знания Москвы".

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Июн 14 2017 в 1:24 PDT

"Умница и красавица!", "Обожаю вас", "Лолита ты крутая", - поддержали артистку поклонники.

Лолита разместила на своей странице в "Инстаграм" фото Аллы Пугачевой на пляже, которое тайком сделал Максим Галкин. "Вот с кого надо брать Пример! Не в смысле загара, а в смысле работы над собой! Алле Борисовне БРАВО!", - призвала Лолита.